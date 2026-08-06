Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı' kapsamındaki 4. denetimi başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazandı.

MANİSA (İGFA) - Çalışan odaklı yönetim anlayışını ve sağlıklı yaşam bilincini kurum kültürünün merkezine alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı incelemelerden tam not aldı.

Denetimler, İl Sağlık Müdürlüğü'nden Diyetisyen Burcu Bayraktar Yücefaydalı ve Dr. Özgür Sekreter tarafından yürütüldü. Sürecin standartlara uygun şekilde tamamlanmasına Koordinatör Derya Hüner ile Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın katkı sağladı.

Sürece ilişkin açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın ile Koordinatör Derya Hüner, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışan sağlığını ve huzurunu esas alan yenilikçi projelerimizle Manisa'daki diğer kurumlara örnek olmaya ve öncü adımlar atmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.