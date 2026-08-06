İstanbul İtfaiyesi, piknik ve kamp sezonunda artan orman yangını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Paylaşılan videolu mesajda, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangın tehlikesinde 112'nin aranması istendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olma çağrısında bulundu.

Piknik, kamp ve doğa aktiviteleri sırasında ormanların korunmasının herkesin sorumluluğu olduğu vurgulanan paylaşımda, küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekildi.

Vatandaşlardan ormanlık alanlarda kısa süreliğine dahi olsa ateş yakmamaları istenirken, ateş yakan kişilerin de söndürmeleri konusunda uyarılması gerektiği belirtildi.

Paylaşımda, yanan bir ateş görüldüğünde tamamen söndüğünden emin olunmadan bölgeden ayrılmaması gerektiği ifade edildi.

İstanbul İtfaiyesi, herhangi bir yangın veya tehlike durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması çağrısında bulundu.,

Piknik yaparken, kamp kurarken veya doğada vakit geçirirken ormanlarımızı korumak hepimizin görevi!



Unutmayın, küçücük bir kıvılcım büyük felaketlere yol açabilir. Kısa süreli de olsa ormanlık alanlarda ateş yakmayın ve ateş yakanları, söndürmeleri için uyarın.



Yanan bir: pic.twitter.com/JkyHYHAakE — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) August 6, 2026