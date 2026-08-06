Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamına değer katacak projelerine bir yenisini daha ekleyerek Alaçam ilçesine modern bir rekreasyon alanı kazandırdı. Yapımı tamamlanan Alaçam Sedde Rekreasyon Alanı doğayla iç içe yapısı, sosyal donatıları ve estetik tasarımıyla ilçenin yeni buluşma noktası olmaya hazır.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alaçam Sedde Rekreasyon Alanı, yeşili, spor alanları, çocuk oyun grupları ve sosyal donatılarıyla vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı olarak hizmet veriyor.

Çalışmaları tamamlanan, toplam 20 bin 100 metrekarelik alan üzerine inşa edilen proje, 13 bin 716 metrekarelik geniş yeşil alanıyla Alaçam'a yeni bir nefes alanı sunuyor.

Her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği rekreasyon alanında çatılı piknik ve ormancı masaları, kent mobilyaları ve çeşmeler yer alıyor.

Projede aynı zamanda 5 bin 503 metrekarelik yürüyüş ve bisiklet yolları ile açık havada spor yapmaya imkân sağlayan 114 metrekarelik modern spor alanı bulunuyor.

Çocuklar için ise Büyükşehir tarafından güvenli ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri 770 metrekarelik oyun alanı oluşturuldu.

ALAÇAM'A YENİ BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRILDI

Estetik dokunuşlarıyla da dikkat çeken Alaçam Sedde Rekreasyon Alanı'nda sanatsal Güneş Saati ile Geyik Motifli Taş Heykel de yer alıyor. Geniş kafeteryası ve dinlenme alanlarıyla dikkat çeken proje Alaçam'ın sosyal yaşamına yeni bir soluk getiriyor.