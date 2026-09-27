İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamını kolaylaştıracak 'Yakınımda' uygulamasını kullanıma sundu. Konum bilgisi üzerinden çalışan uygulama; nöbetçi eczaneden afet toplanma alanına, otobüs durağından hastaneye, parklardan tarihi yapılara kadar yaklaşık 10 bin noktayı kullanıcıların önüne seriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Yakınımda' uygulaması, İzmirlilerin kentte ihtiyaç duyduğu bilgilere konumları üzerinden hızlı biçimde erişmesini sağlıyor. Uygulamaya giren kullanıcılar, bulundukları noktaya en yakın hizmetleri mesafelerine göre sıralı olarak görebiliyor.

Nöbetçi eczaneler, hastaneler, okullar, parklar, tarihi yapılar, müzeler, belediye hizmet noktaları, spor aktivite merkezleri ve afet toplanma alanları uygulamada yer alıyor. Ulaşım bölümünde ise en yakın otobüs durağı, vapur iskelesi, metro, İZBAN ve tramvay duraklarının yanı sıra taksi durakları da görüntülenebiliyor. Taksi duraklarının telefon numaralarına ve otobüs duraklarından geçen hatların numaralarına da ulaşılabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANEYE ULAŞMAK DAHA KOLAY

İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'nde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Hakan Keleş, uygulamanın vatandaşlardan gelen talepler ve kurum içindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiğini söyledi. Özellikle nöbetçi eczanelere ulaşma konusunda gelen taleplere dikkat çeken Keleş, 'Gece yarısı nöbetçi eczane arama konusunda vatandaşlarımızdan çok sayıda başvuru alıyorduk. Artık 'Ben şu an buradayım, nerede nöbetçi eczane bulabilirim' diye ayrıca arama yapmalarına gerek kalmayacak. Uygulama, bulundukları konuma en yakın 10 nöbetçi eczaneyi mesafelerine göre sıralıyor' dedi.

AFET ANINDA EN YAKIN TOPLANMA ALANINI GÖSTERİYOR

'Yakınımda' uygulamasının afet durumlarında da önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Keleş, kullanıcıların bulundukları noktaya en yakın afet toplanma alanlarını görebildiğini ifade etti. Keleş, 'Vatandaşlarımız deprem ya da farklı doğal afet durumlarında gidebilecekleri en yakın toplanma alanlarını kapasiteleriyle birlikte çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyor' diye konuştu.

İZMİR'İN 1800'LÜ YILLARINA YOLCULUK

Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden biri de kullanıcıların bulundukları bölgenin geçmişine ulaşabilmesi. Güncel 360 derece panoramik görüntülerin yanı sıra tarihi fotoğraflar da uygulama üzerinden incelenebiliyor. Keleş, 'Vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgeyle daha güçlü bir bağ kurmasını istedik. Bulundukları noktanın bugün nasıl göründüğünü görebildikleri gibi geçmiş yıllardaki halini de inceleyebiliyorlar. Örneğin Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin 1800'lü yıllardaki görüntüsünden günümüze kadar uzanan değişimini görebiliyorlar' şeklinde konuştu.