Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin desteklediği Cyclo-Gen Takımı, TEKNOFEST 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda geliştirdiği yenilikçi kanser tedavisi yaklaşımıyla Türkiye 1'incisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

KAYSERİ (İGFA) - Bilim ve teknoloji alanında gençleri ve yenilikçi projeleri destekleyen bir belediye olduklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak TEKNOFEST kapsamında 2022 yılından beri teknoloji üreten ve geliştiren gençlerimizin her zaman yanında oluyoruz. Melikgazi Belediye'miz, yine gurur duyduğumuz bir başarıya daha ortak oldu. Belediyemizin desteklediği Cyclo-Gen Takımı, Üçlü Negatif Meme Kanserinde ilaç direncinin azaltılmasına yönelik geliştirdiği proje ile TEKNOFEST 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda Türkiye 1'inciliğini elde ettiler. Şehrimizin ve ülkemizin adını başarıyla duyuran bu gençlerimizin gelecekte de nice başarılara imza atacaklarına inancımız tam. Bu büyük başarı için tüm ekip başta olmak üzere takım kaptanı Sayın Kübra Yumuk Tok'a ve Erciyes Üniversitesi'nden Cyclo-Gen Takımının danışmanı Sayın Prof. Dr. Zuhal Hamurcu Hocamıza ve Melikgazi Belediyesi mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gençlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençliğe verdiğimiz değer ile vizyon çalışmalara imza atarak, gençlerin önünü açmaya devam edeceğiz.' dedi.