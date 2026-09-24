Dongfeng Motor, 14 Eylül'de Wuhan'da düzenlediği etkinlikte karbon nötr, araç güvenliği ve küresel büyüme planlarını tanıttı. Şirket, 2030'a kadar yurt dışı satışlarını 1,5 milyona çıkarmayı hedeflerken, Hannover'deki fuarda hidrojenli araçlarını sergiledi.

ÇİN (İGFA) - 14 Eylül'de Dongfeng Motor'un 10. Bilim ve Teknoloji İnovasyon Haftası ile 1. Kullanıcı Yaşam Tarzı Festivali Wuhan'da başladı. 'Doğudan Esen Rüzgâr, Akıllı Bir Yaşam Şekillendiriyor' temasıyla düzenlenen etkinlikte, Çinli otomotiv üreticisinin akıllı ve çevreci mobilite alanındaki yenilikçi çalışmaları ile küresel büyüme hamleleri tanıtıldı.

Açılış töreninde Dongfeng Motor, 'Sky-Clean Zero-Carbon' Planı, Akıllı Araçlar için Kapsamlı Koruma Planı ve 'Sky Horizon Voyage' Planı'nı tanıttı. 'Sky-Clean Zero-Carbon' Planı, '1331' çerçevesi doğrultusunda entegre bir araç-enerji ekosistemi oluşturmayı, yıllık karbon emisyonunu toplamda 1 milyon tondan fazla azaltmayı ve otomobilleri mobil enerji varlıklarına dönüştürmeyi hedefliyor. Akıllı Araçlar için Kapsamlı Koruma Planı, '1+6+4' teknoloji sistemiyle fiziksel dünyayla etkileşim kurabilen yapay zekâ çağında araç güvenliğini tüm yönleriyle ele alan yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor. 'Sky Horizon Voyage' Planı ise '125' küresel iş stratejisi kapsamında 50 milyar RMB yatırım yapılmasını ve 50'den fazla yeni modelin pazara sunulmasını öngörüyor. Dongfeng Motor, 2030 yılına kadar yurt dışı satışlarını 1,5 milyon araca çıkarmayı hedefliyor.

On yıl boyunca 10 kez düzenlenen Dongfeng Motor Bilim ve Teknoloji İnovasyon Haftası, teknoloji ile kullanıcılar arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Dongfeng Motor'un 1. Kullanıcı Yaşam Tarzı Festivali kapsamında, şirketin farklı markalarından 240'tan fazla araç sahibi Wuhan'da bir araya geldi. Dongfeng ayrıca geniş kullanıcı kitlesine yönelik 'Dongfeng Youxin' hizmet markasını tanıtarak araç sahipliğinin tüm yaşam döngüsünü kapsayan bir kullanıcı hizmet sistemi oluşturdu.

Aynı gün, 72. Uluslararası Ticari Araç ve Parça Fuarı Almanya'nın Hannover kentinde kapılarını açtı. Dongfeng'in hidrojenle çalışan üç aracı ile dünya prömiyeri yapılan 400 kW gücündeki yakıt hücresi, H12 Salonu'ndaki C20 numaralı stantta sergileniyor.