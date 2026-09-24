Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlerde iletişimin kesintiye uğramaması ve müdahale ekiplerinin koordinasyonunun sürdürülebilmesi amacıyla K-Ulak 1 ve K-Ulak 2'yi hizmete aldı. Uydu ve GSM bağlantısı, bağımsız enerji altyapısı, Wi-Fi, şarj, anons ve aydınlatma sistemleriyle donatılan K-Ulaklar, afet bölgesinin haberleşme üssü olacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık kapasitesini teknolojiyle güçlendirmeye devam ediyor.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen Afet Acil Durum Haberleşme Römorkları K-Ulak 1 ve K-Ulak 2, olası bir afetin ardından iletişim altyapısının zarar gördüğü bölgelere hızla ulaşarak haberleşmenin yeniden sağlanması için görev yapacak. Büyükşehir envanterine kazandırılan mobil sistemler, hem sahadaki ekiplerin koordinasyonuna güç katacak hem de vatandaşların temel iletişim ihtiyaçlarına cevap verecek.

AFET BÖLGESİNİN HABERLEŞME ÜSSÜ OLACAK

Afetlerin ardından enerji ve iletişim altyapısında yaşanabilecek kesintiler, müdahale çalışmalarını doğrudan etkileyebiliyor. Tam da bu kritik anlar için tasarlanan K-Ulaklar, ihtiyaç duyulan iletişim altyapısını olay bölgesine taşıyacak. Mobil yapıları sayesinde kısa sürede sahaya ulaştırılabilecek K-Ulak 1 ve K-Ulak 2, haberleşmenin kesildiği ya da mevcut sistemlerin yetersiz kaldığı noktalarda hızla devreye alınacak.

K-Ulaklar, uydu ve GSM altyapılarını kullanarak afet bölgesinde internet erişimi sağlayacak. Araçlar üzerinden telsiz haberleşmesi gerçekleştirilebilecek, gerekli durumlarda oluşturulacak Wi-Fi ağı vatandaşların kullanımına açılabilecek. Böylelikle müdahale ekiplerinin birbiriyle bağlantısı korunurken sahadaki bilgi akışının devam etmesi ve çalışmaların daha sağlıklı koordine edilmesi sağlanacak.

EN AZ 48 SAAT KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

K-Ulakların öne çıkan özelliklerinden biri de şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan görev yapabilmesi. Jeneratör, güneş panelleri ve batarya sistemleriyle donatılan araçlar; haberleşme, internet, aydınlatma ve diğer teknik sistemlerin enerji ihtiyacını kendi altyapısından karşılayacak. K-Ulaklar bu sayede elektrik altyapısının tamamen devre dışı kaldığı durumlarda bile en az 48 saat boyunca bağımsız olarak çalışabilecek.

Yalnızca kurumlar arasındaki iletişimi sağlamakla kalmayacak K-Ulaklar, afet bölgesindeki vatandaşlara da destek sunacak. Araçlarda yer alan şarj noktaları sayesinde cep telefonları şarj edilebilecek, uygun koşullarda Wi-Fi üzerinden internet erişimi sağlanabilecek. Böylelikle vatandaşların yakınlarıyla iletişim kurabilmesine ve ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşabilmesine imkân tanınacak.

AYDINLATMA, ANONS VE KAMERAYLA ETKİN DESTEK

K-Ulak 1 ve K-Ulak 2'de yer alan aydınlatma sistemleri, enerji altyapısının zarar gördüğü bölgelerde güvenli çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacak. Anons sistemleriyle vatandaşlara yönlendirme ve bilgilendirme yapılabilecek, kamera sistemleriyle de bölgedeki gelişmeler takip edilebilecek. Böylelikle K-Ulaklar, yalnızca bir haberleşme aracı değil, afet sahasında iletişim ve koordinasyonun merkezi olarak hizmet verecek.

KOCAELİ'NİN AFETLERE KARŞI GÜCÜ ARTACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin afet öncesinde hazırlıklı olma anlayışıyla hayata geçirdiği K-Ulak 1 ve K-Ulak 2, güçlü teknik donanımı, bağımsız enerji kapasitesi ve hızlı hareket kabiliyetiyle kentin afet haberleşme altyapısına önemli katkı sunacak. En kritik anlarda bağlantının kopmamasını sağlayacak K-Ulaklar, Kocaeli'nin afetlere karşı gücünü artıracak.