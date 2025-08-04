Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu, Afyonkarahisar'da "Yağmur Hanım’ın Konağı" adlı oyunla tiyatroseverlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - Oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçılar duygusal anlar yaşadı. Büyük bir ilgi gören oyunda salonda boş yer bulmak mümkün olmadı. Afyonkarahisar Merkez Atatürk İlköğretim Okulu Konferans Salonu’nda "Yağmur Hanım’ın Konağı" adlı tiyatro gösterisiyle sahne aldı. Tiyatroseverlerle buluşan tiyatro grubu, keyifli bir gün yaşattı.

"Yağmur Hanımın Konağı" adlı oyunun kadrosunda Ercan Kubaş, Aysun Kubaş, Yağmur Kubaş ve Türkan Çetinkaya gibi deneyimli isimler yer aldı. Oyuncuların başarılı performansları, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösteriye, Nilgün Seçen ve eşi Mustafa Seçen gibi isimler de katılarak destek verdi. Gösteriye çok sayıda esnafın da katkılarıyla tiyatro grubu başarılı bir organizasyon gerçekleştirdi.