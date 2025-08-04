İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1999 Marmara depreminden önce inşa edilen ve ekonomik ömürlerini tamamlayan, İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sevgi ve Güven sitelerinin yıkılıp, yeniden yapılmasına karar verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1999 Marmara depremi öncesi inşa edilen ve ekonomik ömürlerini tamamlayan yapıların yeniden yapımı için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde İBB İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sevgi ve Güven sitelerinin yıkılmasına karar verildi.

Darülaceze Yaşlı Bakımevi inşaatının temelini atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, “Şu an Silivri'de haksızca tutuklu bulunan ve sizlere selamını getirdiğim Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Başkanımız, bu yolculuğa kimseyi yalnız bırakmamak için çıkmıştı. Biz de onun yanındayız ve asla onu yalnız bırakmayacağız. Büyük İstanbul ailen bize emanettir. Biz bu emanete, en derin sorumluluk duygusuyla sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında, 19 Mart sivil darbesiyle, İmamoğlu ile birlikte özgürlüğü elinden alınan ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı anan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “İnşallah adalet yerini bulacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerinin yaptıkları hizmetlerin ilham kaynağının İmamoğlu vizyonu olduğunun altını çizen Adıgüzel, “Ben, bu isme teşekkürü bir borç biliyorum. Silivri'de haksız, hukuksuz yere tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız, yol arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na daha güçlü bir alkışla selam göndermemiz gerekiyor. Ben, buradan Silivri'ye seslenmek istiyorum: Sayın Başkanım, burada üst üste konan her taşın arkasında sizin adalet mücadeleniz var. Biz, sizin yol arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız, siyaset arkadaşlarınız bu adalet mücadelesi için hız kesmeden, gece-gündüz çalışıyoruz. Bu kentte, bu şehirde bir yaşlımız huzur buluyorsa, bir çocuğumuz tebessüm ediyorsa, bir anne kendini güvende hissediyorsa bunda sizin payınız, emeğiniz, vizyonunuz var. Ataşehir halkı adına, bu vizyondan dolayı, Ataşehir'de yürüttüğünüz projelerden dolayı size teşekkür ediyorum. Sizin yeriniz Silivri değil, sizin yeriniz Türkiye'de, dünyada, milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kalbidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından butonlara basılmasıyla yeni Darülaceze Yaş Alanlar Bakımevi inşatının temeline ilk beton döküldü.