Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın iki günlük Erzincan ve Erzurum temaslarında yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Erzincan ve Erzurum programlarına eşlik etti.

TMO'nun paylaşımına göre, iki gün süren temaslarda bölgenin tarım, hayvancılık, üretim ve kırsal kalkınma gündemi ele alındı.

ERZİNCAN'DA TARIM VE ÜRETİM İNCELEMELERİ

Programın Erzincan bölümünde ilk olarak Erzincan Valiliği ziyaret edildi. Burada il genelinde yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Ardından sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek Erzincan'ın tarım, orman ve su alanlarındaki potansiyeli ile mevcut durum değerlendirildi. Ziyaretler kapsamında Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kentteki jeotermal sera da incelendi.

Heyet son olarak Erzincan Belediyesini ziyaret ederek şehirde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ERZURUM'DA HAYVANCILIK VE ÜRETİM GÜNDEMİ

Erzincan programının ardından Erzurum'a geçen Güldal ve Bakan Yumaklı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesinin açılışına katıldı.

Daha sonra Erzurum Valiliği ziyaret edilerek kentte tarım ve hayvancılık başta olmak üzere yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Program kapsamında sektör temsilcileriyle toplantı yapılırken, ilin üretim gücünü artırmaya yönelik başlıklar ele alındı. Heyet ayrıca Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti ve son olarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığında temaslarını tamamladı.

TMO'nun açıklamasında, Ahmet Güldal'ın iki gün boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerde Bakan Yumaklı'ya eşlik ettiği, görüşmelerde bölgenin üretim kapasitesi, üreticilerin ihtiyaçları ve tarım-hayvancılık alanındaki çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.