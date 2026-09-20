İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yıldız Sarayı'nın 6 yıllık restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yıldız Sarayı Müzesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı.

Bakan Çiftçi, kadim tarihin en müstesna mekânlarından biri olan Yıldız Sarayı'nın, uzun süren restorasyonun ardından aslına uygun şekilde ihya edilerek yeniden milletle buluşturulduğunu ifade etti.

'SULTAN ABDÜLHAMİD HAN'IN HATIRALARINI TAŞIYOR'

Yıldız Sarayı'nın her köşesinde Sultan Abdülhamid Han'ın hatıralarını taşıyan, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtan önemli bir eser olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, saraya geçmişte farklı amaçlarla kullanıldığı için asıl hüviyetinden uzaklaştırıldığına dikkat çekti. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek hassasiyetleri ve iradesiyle yapının yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

Kadim tarihimizin en müstesna mekânlarından, ecdat yadigârı Yıldız Sarayı Müzesi:????????



Her bir köşesinde Sultan Abdülhamid Han'ın hatıralarını taşıyan ve 600 yıllık kudretli bir imparatorluğun ihtişamını bütün dünyaya haykıran bu muazzam eser; ne yazık ki bir dönem asıl: pic.twitter.com/Piyj05EPJJ — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 20, 2026

6 YILLIK RESTORASYON SONRASI YENİDEN MİLLETLE BULUŞTU

Bakan Çiftçi, 6 yıl süren titiz restorasyon çalışması sonucunda Yıldız Sarayı'nın aslına uygun biçimde ihya edildiğini ve iki yıl önce yeniden milletin ziyaretine açıldığını anımsattığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, emeği geçenleri tebrik etti.