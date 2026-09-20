Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kösrelik Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte sağlıklı yaşam ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kösrelik Mesire Alanı'nda 'Bağımlılığa Değil, Hayata Bağlan' sloganıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da katılırken, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından Özarslan, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeliyle birlikte alanda toplu yürüyüş yaptı.

Etkinlikte konuşan Başkan Özarslan, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın amacının daha sürdürülebilir, çevre dostu ve sağlıklı bir yaşam bilincini yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Belediye olarak bu farkındalığı sözde bırakmadıklarını belirten Özarslan, 'Bizler bu çerçevede daha sağlıklı yaşam için insanına sahip çıkan anlayışın Türkiye'de ilkini başlattık' dedi.

Bağımlılıkla mücadeleye de dikkat çeken Özarslan, çocukların ve gençlerin uyuşturucu, alkol, sigara ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Üzerlerinde 'Bağımlılığa Değil, Hayata Bağlan' yazılı tişörtlerle yürüyüşe katılan belediye çalışanları ve protokol üyeleri, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin önemine dikkat çekti.