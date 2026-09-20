'Herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet' sloganı ile Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya geldi.

MERSİN (İGFA) - 'Herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet' sloganı ile Avrupa Hareketlilik Haftası'nda toplumun birçok kesimini spora teşvik eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış yurttaşlarla da bir araya geldi.

Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde Mersin'de yaşayan yurttaşlarla '80'ler Buluşması' programı düzenleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emekli Evi ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi üyelerini de unutmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan etkinlikte katılımcılar iki grup halinde bocce ve halka atışı oynayarak kıyasıya yarıştı. Dostluğun kazandığı etkinliklerin ardından serbest resim çalışması, mandala, alçı boyama gibi etkinlikler de yapıldı.

Bir arada sosyalleşmenin tadını çıkaran yurttaşlar, Akdeniz'in incisi Mersin'de etkinlikler sayesinde aktif yaş almanın da imkanına ulaştı.

ÖZDEMİR: 'SAĞLIKLI YAŞAMA DEVAM EDEBİLMEK SPORUMUZU AKSATMAYALIM'

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 80'ler Buluşması yaptıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen Etkinlik ve Sanat Merkezi Birim Sorumlusu İpek Savaş Özdemir, 'Etkinliğimizde türkülerimizi söyledik, spor egzersizlerimizi yaptık. Bocce, halka atışı, serbest resim çalışmaları, mandala, alçı boyama gibi etkinliklerle de güzel vakit geçirdik' dedi. Emekli Evi üyeleri ile Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerinin de etkinliğe katıldığını söyleyen Özdemir, 'Denize sıfır bir birimimizde gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşama devam edebilmek için yaşımızın hiçbir önemi yok, sporumuzu aksatmayalım. Akdeniz'in incisi Mersinimizde mis gibi havada bol bol sporumuzu yapalım' sözlerine yer verdi.

YAŞ ALMIŞ YURTTAŞLAR TEMİZ HAVANIN, SOSYALLEŞMENİN VE SPORUN TADINI ÇIKARDI

Çok keyifli bir etkinlik olduğunu söyleyen Emekli Evi üyesi Fatma Çat, 'Vahap Başkanımıza sonsuz teşekkürler. Burada spor yaptık, eğlendik ve oynadık. Aktif yaşadığım için sağlık konusunda çok iyiyim. Çünkü çok hareketliyim, spor yapıyorum, yürüyorum ve etkinliklere katılıyorum. Onun için çok çok sağlıklıyım. Hanımlar evde oturmayın. Bol bol gelin, oynayın, hareket edin, gezin ve bisiklet sürün. Daha sağlıklı olursunuz' diye çağrı yaptı.

Etkinlik Merkezi'nde her zaman çok keyifli programlar düzenlendiğini söyleyen Nermin Ömür, 'Bu etkinlikte de güzel bir tanışma faslından sonra bir araya geldik, spor yaptık. Bocce oynadık, yarışmalar yaptık. Sohbet edip güzel vakit geçirdik. Yaş alırken aktif olmak ve aktif yaşam herkes için gerekli. Evden dışarı çıkmayan insanlar var. Onları da en azından evinden alıp buraya getirerek belediyemiz çok güzel bir etkinlik yapıyor. Memnunuz Büyükşehir'in çalışmalarından' ifadelerine yer verdi.

Gülümse Alzheimer Merkezi sakinlerinden Şadan Yıldız ise, Mersin'i çok sevdiğini ve sahilin tadını çıkardıklarını söyledi. Spor yaparak hareket ettiklerini söyleyen Yıldız, 'Buraya geliyoruz, stres atıyoruz. Deniz havası alıyoruz. Masmavi deniz, rüzgar kıpır kıpır esiyor. Isparta halısı gibi bütün caddelerimiz de. Her hizmetten dolayı Başkanımızdan memnunuz' diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.