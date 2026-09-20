İpsala'da, 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' temasıyla anlamlı bir uçurtma etkinliği düzenlendi. Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde savaşın gölgesinde yaşayan çocuklara dikkat çekilen etkinlikte, protokol ve öğrenciler barış ve umut mesajı verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da çocukların yüzünü güldürmek, savaş ve çatışmaların ortasında kalan çocukların yaşadığı acılara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir organizasyona imza atıldı. 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' sloganıyla hayata geçirilen etkinlikte ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler gökyüzünü renkli uçurtmalarla donattı.

Çocukların savaşın, acının ve korkunun değil; oyunun, eğitimin, özgürlüğün ve umudun içinde büyümesi gerektiğine vurgu yapılan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin kendi elleriyle gökyüzüne saldığı uçurtmalar; dünyanın dört bir yanında barışın hâkim olduğu, çocukların özgürce koşup oynayabileceği bir gelecek dileğinin simgesi haline geldi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinliğe; İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak'ın yanı sıra ilçe protokolü, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik boyunca yapılan değerlendirmelerde, gökyüzüne bırakılan her bir uçurtmanın Gazze'de ve dünyanın mazlum coğrafyalarında yaşayan çocuklara yönelik derin bir dayanışma, barış ve umut mesajı taşıdığı ifade edildi.