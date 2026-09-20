Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce umreye gitme imkânı bulamamış büyüklerimiz ve kahraman gazilerimiz için hayata geçirilen 'Vefa Umresi' projesi kapsamında kutsal topraklara giden ikinci kafile, 9 gün süren manevi yolculuğun ardından Konya'ya döndü.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin büyüklerimize ve kahraman gazilerimize duyulan vefanın anlamlı bir yansıması olduğunu belirterek, onların yıllardır kurdukları kutsal topraklara kavuşma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Altay, 'Hayatları boyunca pek çok fedakârlıkta bulunmuş büyüklerimizin ve vatanımız için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin gönüllerinde taşıdıkları umre özlemini gidermelerine vesile olmak bizler için büyük bir mutluluk. Onların dualarına ortak olmak, yüzlerindeki sevinci görmek ve bu manevi yolculuklarına katkı sunmak bizim için çok kıymetli. 'Vefa Umresi' projemizle bu güzel duyguları birlikte yaşamanın bahtiyarlığını duyuyoruz. Kutsal topraklardan dönen tüm hemşehrilerimize hoş geldiniz diyor, yaptıkları ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

UMRECİLER BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kutsal topraklardan dönen umreciler de havaalanında aileleri ve yakınları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Görüşlerini paylaşan vatandaşlar tarifi zor duygular içinde olduklarını belirtti. Çok mutlu olduklarını belirten büyüklerimiz, kendilerine bu imkanı sunduğu için Başkan Altay'a teşekkür ettiler.

'Vefa Umresi' projesi kapsamında kutsal topraklara giden ikinci kafile, 9 gün süren yolculuklarında 6 gün Mekke-i Mükerreme'de, 3 gün ise Medine-i Münevvere'de kaldı. Kâbe'yi görmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan büyüklerimiz, kutsal topraklarda üç kez umre ibadetini yerine getirdi. Mekke'deki kutsal mekânları da ziyaret eden kafile, manevi atmosfer içerisinde duygu dolu anlar yaşadı.

Mekke'deki ziyaretlerinin ardından Medine-i Münevvere'ye geçen Konyalı umreciler, burada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) mübarek kabri şerifini selamlayarak bol bol dua etti.