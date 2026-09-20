Trabzon'un kalbi Uzun Sokak'ta cephe sağlıklaştırmanın ardından zemin yenileme çalışması başlıyor. Ekim ayında başlanılması planlanan çalışmayla Uzun Sokak; daha estetik ve dayanıklı bir zemine kavuşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Uzun Sokak'ı Trabzon'a yakışır bir hale getireceğiz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin önemli ticaret ve yaya güzergahlarından Uzun Sokak'ta zemin yenileme çalışması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Daha önce hayata geçirilen Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile görünümünde önemli bir değişim gerçekleştirilen Uzun Sokak, zemin yenileme çalışmasıyla da daha modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşturulacak.

Çalışmaların, turizm sezonundaki yoğunluğun azalmasının ardından ekim ayında başlaması planlanıyor. Yenileme kapsamında özellikle ticari araçların geçiş güzergahında taş kaplama imalatı gerçekleştirilecek.

BAŞKAN GENÇ ÖRNEKLERİ İNCELEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzun Sokak'ta uygulanması planlanan zemin yenileme çalışması için hazırlanan farklı taş örneklerini inceledi.

Yetkililerden proje, kullanılacak malzemeler ve uygulama süreci hakkında bilgi alan Başkan Genç, çalışmanın esnaf ve vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek yürütüleceğini belirtti.

TRABZON'A YAKIŞIR BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURACAĞIZ

Uzun Sokak'ın Trabzon'un merkezindeki en önemli ticaret ve yaya akslarından biri olduğunu belirten Başkan Genç, 'Uzun Sokak, şehrimizin merkezinde hem hemşehrilerimizin hem de şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin yoğun olarak kullandığı önemli bir güzergah. Cephe Sağlıklaştırma Projemizle burada önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Şimdi de zeminin yenilemesiyle birlikte Uzun Sokak'ı daha estetik, dayanıklı ve şehrimize yakışır bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı planlarken esnafımızın, vatandaşlarımızın ve altyapı kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyoruz. Özellikle turizm sezonundaki yoğunluğu dikkate alarak çalışma takvimimizi oluşturduk. Hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah ekim ayında uygulamaya geçmeyi planlıyoruz' diye konuştu.