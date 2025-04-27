Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlı Destek Programı (YADES) ile hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve destekleri sunduklarını belirterek, bugüne kadar toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağladıklarını söyledi. Bakan Göktaş, 28 ilde 91 farklı proje ile 153 bin 98 yaşlıya ulaştıklarını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlılara yönelik yaş dostu hizmet modellerini çeşitlendirip yaygınlaştırdıklarını belirterek, hayata geçirdikleri aile odaklı bakımı destekleyen "Bütünleşik Bakım Modeli" ile yaşlının ihtiyacına göre kurumsal bakım, evde bakım yardımı, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım modellerini uyguladıklarını aktardı.

"Evde Bakım Desteği"nin en önem verdikleri başlıklardan biri olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, “Kuşakların birlikte yaşadığı bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yaşlı bireylerin aileleri yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak üzere öncelik verdiğimiz Evde Bakım Yardımı'ndan 123 bin 463 yaşlı birey faydalanıyor. Psikososyal rehabilitasyon, gündüz bakım ve evde destek hizmetlerini sunduğumuz 41 Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile yaşlılarımıza hizmet veriyoruz.” dedi.

Göktaş, 2016 yılında ise Türkiye'de ikamet eden ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla, biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarını kolaylaştıran Yaşlı Destek Programı (YADES) başlatıldığını hatırlattı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“YADES kapsamında, hizmete ihtiyaç duyan yaşlılarımıza yaşadıkları mekanlarda evde bakıma destek, psikososyal destek, kültürel faaliyet, manevi destek ve çeşitli gönüllülük faaliyeti hizmetleri sunuyoruz. Yaşlıların yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için belediyelerin evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek için hazırladıkları projeleri destekleyen YADES programı ile bugüne kadar toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağladık. 28 ilimizde 91 farklı proje ile 101 bin 591 hanede 153 bin 98 yaşlımıza ulaştık. YADES’i ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında yeni projelere destek vermeyi sürdüreceğiz.”