Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gönderi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artış yaşandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, ilk 6 ayda posta kolisi ve kargo gönderisinin 728 milyonu aştığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin posta kolisi ve kargo verilerini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, bu dönemde gönderi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 728 milyonu aştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, gönderilerin yaklaşık yüzde 96'sı kurumsal, yüzde 83'ünden fazlası ise şehirler arası gönderilerden oluştu.

KARGOLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ İKİ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLDİ

Paylaşılan verilere göre, kargoların yaklaşık yüzde 88'i, kabul edildiği gün dahil olmak üzere en geç iki gün içinde alıcısına ulaştırıldığını duyuran Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki güçlü posta ve kargo hizmet ağıyla vatandaşların ve ticaret hayatının ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ettiklerini kaydetti.