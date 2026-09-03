Xinhua Silk Road'un haberine göre, Çin'in iç kesimlerinde yer alan Hunan eyaleti, Afrika ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla kurduğu 'Hunan modeli' ile kıtaya açılan stratejik bir koridor oluşturuyor.

PRNewswire / PEKİN (İGFA) -Ne sınırda ne de deniz kıyısında yer alan iç kesimdeki Hunan eyaleti, kendisini Afrika'ya bağlayan açık bir koridoru nasıl oluşturuyor?

Hunan modelinin Çin-Afrika ekonomik ve ticari işbirliğini nasıl teşvik ettiğini keşfedin.

Orijinal bağlantı: https://en.imsilkroad.com/p/352007.html

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