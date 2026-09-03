Muş Valisi Avni Çakır ile Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ağrı Valisi Önder Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Görüşmede bölgesel konular ve kurumlar arası iş birliği çerçevesinde karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

AĞRI (İGFA) - Muş Valisi Avni Çakır ve Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ağrı Valisi Önder Bozkurt'u ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede bölgeyi ilgilendiren güncel başlıklar, iller arasındaki iş birliği ve kamu hizmetlerinde ortak çalışma alanları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, Doğu Anadolu'daki komşu iller arasında kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ortak zeminde değerlendirilmesi açısından önem taşıdı.

VALİ BOZKURT ZİYARETTEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Muş Valisi Avni Çakır ve Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine teşekkür etti.

Görüşme boyunca karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, üç ilin ortak meselelerinde iletişim ve iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Nezaket ziyareti, valiler arasındaki kurumsal bağların güçlendirilmesine katkı sağlayan bir buluşma olarak tamamlandı.