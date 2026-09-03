Keşan Kent Konseyi'nin 'Keşan İçin Bir Araya Geliyoruz' başlıklı toplantısı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi'nin toplantısına Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Keleş, MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz, Belediye Meclis Üyesi Zafer Tınmaz, Yeni Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Saylam ve İbazel Karataş, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, esnaf odaları başkanları, mahalle muhtarları, vatandaşlar ile Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

TOPLANTIDA BEŞ ANA BAŞLIK ELE ALINDI

Yürütme Kurulu Üyesi Saliha Kafalı'nın gündemi okumasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Toplantı, Başkan Hasan Karagöz, Ferhat Edirneli ve Saliha Kafalı tarafından yönetildi.

Gündemde; Keşan Fakültesi talebi, öğrenci yurdu kapasitesinin artırılması ve akademisyen misafirhanesi, Mecidiye Sahili Engelsiz Deniz Plajı Projesi, Keşan'ın depreme hazırlığı, risk değerlendirmesi ve kentsel tedbirler, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile huzurevi ihtiyacı ve Eğitime destek için dayanışma etkinliği ve sosyal sorumluluk adımları başlıkları yer aldı.

'KEŞAN FAKÜLTESİNİ İSTİYOR' İMZA KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, Trakya Üniversitesi tarafından onaylanarak YÖK'e gönderilen Keşan Fakültesi talebinin desteklenmesi için ortak imza kampanyası başlatacaklarını söyledi. Karagöz, Keşan'daki okulların da bu talebi ortak şekilde desteklediğini belirterek, imza metninin önümüzdeki günlerde ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılacağını ifade etti. İmzaların tamamlanmasının ardından Keşan'dan bir heyetin YÖK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gideceğini kaydetti. Karagöz, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yerleşkesinde planlanan 500 kişilik öğrenci yurdu için ayrılan alanın bulunduğunu hatırlatarak, kapasitenin en az 1.000 kişiye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca fakülte ve yüksekokullarda görev yapacak akademisyenler için misafirhane yapılması talebinin de gündeme taşınacağını dile getirdi.

MECİDİYE SAHİLİ İÇİN ENGELSİZ DENİZ KAMPI PROJESİ

Toplantıda ayrıca Mecidiye Sahili Engelsiz Deniz Kampı projesi de ele alındı. Karagöz, proje hazırlıklarının sürdüğünü ve Mavi Bayrak çalışmasıyla birlikte bu alanın 2027 yatırım programında yer almasının hedeflendiğini belirtti.

Karagöz, Keşan'da 2020 yılında başlatılan 'Keşan depreme hazır mı?' çalışmalarının yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı. Deprem toplanma alanlarının görünür hale getirilmesi, yaşam alanlarının altyapı hazırlıkları ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Toplantıda Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile huzurevi projesindeki son durum da değerlendirildi. Karagöz, sürecin hızlanması için hayırseverlere çağrıda bulundu.

KADIN MECLİSİ'NDEN EĞİTİME DESTEK SERGİSİ

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şaziye Günbeyi, el emeği ürünlerden oluşacak Kadın Emeği Sergisinin 3-4 Eylül'de Müze Keşan Bahçesi'nde, 5 Eylül'de ise Yayla Sahili'nde açılacağını duyurdu. Sergiden elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine destek olarak kullanılacağı belirtildi. Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Karagöz, tüm kurum, kuruluş, siyasi parti, dernek ve muhtarların bir araya gelmesinin Keşan açısından önemli olduğunu ifade ederek, toplantıya ev sahipliği yapan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine ve personeline teşekkür etti.