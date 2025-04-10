İstanbul Beylikdüzü Belediye Meclisi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ın isminin ilçede yaşatılması amacıyla Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi’nin adını, 'Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Volkan Konak Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi' olarak değiştirme kararı aldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Meclisi Nisan ayı meclis toplantısınınikinci birleşim birinci oturumu Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu yönetiminde yapıldı.

Meclis toplantısında, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi’nin isminin, ‘Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Volkan Konak Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi’ olarak değiştirilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Karar sonrası konuşan Başkanvekili Serdal Mumcu, “Volkan Konak’ın isminin yaşatılması seçilmiş Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın bir gönül borcuydu ve bizlerden bir ricasıydı. Volkan Konak bu ülkenin yetiştirdiği nadir ve vatansever sanatçılardan biriydi. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum ve sayın başkanımız adına hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BGSO ETKİNLİK MERKEZİ VE MÜZİK AKADEMİSİ

Türkiye’de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk Gençlik Senfoni Orkestrası’na ev sahipliği yapan merkez, 2022 yılında hizmete açıldı. Müzik alanında yetenekli gençlere destek olmak amacıyla hayata geçirilen BGSO Etkinlik Merkezi ve Müzik Akademisi, 150 metrekarelik kapalı alanı, sahnesi, hazırlık odası ve açık hava etkinlik alanıyla genç müzisyenlere çalışma ve üretme imkanı sunuyor.