Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde uzun yıllardır kapalı durumda olan hemzemin geçit için 14 Nisan günü ihaleye çıkıyor. Geyve ilçesi ve Alifuatpaşa Mahallesi için önem arz eden geçidin açılması ile birlikte bölge halkı hızlı ve konforlu ulaşımın rahatına kavuşacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve Alifuatpaşa’da vatandaşların talebini çözüme kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın çözülmesi için hazırlıkları başlattığı çalışma için,14 Nisan tarihinde ihaleye çıkılıyor.

Hemzemin geçidi güvenli ve konforlu hale getirecek sistem ve fiziksel şartlar oluşturulacak.

Tellerle kapalı olan geçiş noktası açılacak, güvenli geçiş için sistem kurulacak ve Alifuatpaşalılar’ın hemzemin alanından geçişi için noktada 24 saat görevli bulunacak. Görevli için de ihale kapsamında bir güvenlik bekleme alanı yerleştirilecek.

“TİCARİ FAALİYETLER HIZLANACAK”

Geçidin kapalı olmasının uzun yıllardır vatandaşlara sorun oluşturduğunu ifade eden Adem Arıcan, “Doğal sınır olan Sakarya Nehri Alifuatpaşa’yı ikiye bölüyor. Geçidin kapalı olması ise işlerimiz çok daha zorlaştırıyor. Hemzemin geçidin açılması ile birlikte ticari faaliyetler Alifuatpaşa’nın bu tarafında canlanacak. Ticari faaliyetlerin hızlanması ile mahallemiz güzelleşecek” dedi.

Alifuatpaşa için çok önemli bir hizmet olacağını belirten Hasan Günay, “Geçidin açılması ile market, pazar, hastaneye ulaşımımız daha kolay olacak. Çocuklarımız okula giderken daha az yağmurdan güneşten etkilenecek. Mahalle merkezine ulaşım için verdiğimiz ücret cebimize kalacak. İhalenin en kısa sürede tamamlanıp hizmete girmesini dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hemzemin geçit için çalışmaların 14 Nisan’da yapılacak ihalenin ardından süratle başlayıp tamamlanması bekleniyor.