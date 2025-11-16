Uluslararası yatırım ve vatandaşlık hukuku uzmanı Avukat Özge Özmen Korkut, kısa sürede vatandaşlık alarak dünya genelinde 156 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan Saint Kitts programını anlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası yatırım ve vatandaşlık hukuku alanında faaliyet gösteren Avukat Özge Özmen Korkut, Karayip ülkelerinde güncellenen vatandaşlık programları hakkında bilgi verdi. Özmen Korkut, özellikle Saint Kitts'in kısa sürede vatandaşlık imkânı sunmasıyla öne çıktığını söyledi.

İŞLEMLER 6-8 AY SÜRÜYOR

Avukat Korkut, vatandaşlık süreçlerinin elektronik ortamda yürütüldüğünü belirterek, 'Saint Kitts vatandaşlığı için ülkeye gitmeye gerek yok; tüm belgeler elektronik olarak işleme alınıyor. İşlem süresi yaklaşık 6-8 ay sürüyor. Saint Kitts pasaportuyla 156 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor, Avrupa Birliği ülkelerine giriş ve İngiltere'ye seyahat için elektronik vize yeterli' dedi.

Vatandaşlık almak isteyenler için maddi koşulları da açıklayan Korkut, 250 bin dolarlık devlet bağışı ile vatandaş olunabileceği gibi, onaylı projelerden 325 bin dolarlık hisseli bir yapı veya 600 bin dolarlık müstakil ev satın alarak da vatandaşlık alınabildiğini kaydetti.

Korkut, vatandaşlık için sabıka kaydının temiz olmasının zorunlu olduğunu, dünya genelinde güvenlik sorgulamalarının yapıldığını da vurguladı.