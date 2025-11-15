Malatya'dan New York'a uzanan Cuzine Design, Manhattan'daki A&D Binası'nda showroom açan ilk Türk firması olarak tarihe geçti. Amerikan rüyasına adım atan şirket, Merve Uludoğan'ın organize ettiği tıklım tıklım bir Grand Opening ile lüks tasarım pazarındaki iddiasını ortaya koydu.

ABD (İGFA) - Türkiye'den dünyaya açılan tasarım ve mobilya markası Cuzine Design, küresel yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bırakarak, New York Manhattan'ın prestijli Architects & Designers (A&D) Binası'nda görkemli bir açılış (Grand Opening) düzenledi.



ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, bu özel geceyi okurları için görüntüledi.



Lüks tasarım ve mimarinin kalbinin attığı bu ikonik binada showroom açan ilk Türk firma ünvanını kazanan Cuzine, uluslararası arenadaki iddiasını ortaya koydu.



Bir Aile Şirketinden Dünya Markasına: Cuzine'ın Doğuşu



Temelleri 2011 yılında Malatya'da atılan Cuzine Design, Güler Ailesi'nin mimari vizyonu, endüstriyel üretim gücü ve zanaatkârlık tutkusu üzerine kurulmuş bir aile şirketi.



Kurulduğu günden bu yana tasarımlarında kişiye özel çözümler ve inovasyonla öne çıkan firma, 2015 yılında İstanbul'da açtığı showroom ile büyümeye devam etti.



Firmanın küresel hedeflere ulaşmasında önemli rol oynayan George Şengül'ün (Türk iş insanı ve firmanın ortağı) iknasıyla Amerika pazarına adım atma kararı alan Cuzine, New York'u küresel vitrini olarak belirledi.



ABDPost.Com'un haberine göre markanın kurucusu ve CEO'su Ömer Güler Amerika operasyonlarını yönetirken, kardeşi Gülin Güler ise Türkiye ayağını yönetmeye devam edecek.



New York'ta Bir İlk: A&D Binası'nda Türk İmzası



Cuzine Design'ın New York showroom'u, dünyanın önde gelen İtalyan, Alman ve diğer uluslararası mobilya, mimarlık ve lüks tasarım markalarını barındıran A&D Binası'nda yer alıyor.



Bu binada yer alarak bir ilki gerçekleştiren Cuzine, Avrupa zanaatkârlığını ve küresel sofistikasyonu New York'taki seçkin mimar, tasarımcı ve ev sahipleriyle buluşturmayı hedefliyor.



Marka, 50'den fazla ülkede edindiği tecrübeyle, müşterinin kültürel ve kişisel ihtiyaçlarını önceden bilme yeteneğine sahip olduklarını belirtiyor.



Ömer Güler'in anlattığı, bir Hintli ailenin evine özel tapınak benzeri bir köşe tasarlama gibi örnekler, Cuzine'ın sadece bir mobilya şirketi değil, aynı zamanda kültürler arası tasarım ortağı olduğunu gösteriyor.



Tasarım ve üretim süreçlerinin ana merkezi Malatya'daki fabrikada yürütülüp, ürünlerin kişiye özel olarak üretildikten sonra New York'a getirilip montajlanması, Malatya'daki gücü küresel bir hassasiyetle birleştirdiğini kanıtlıyor.



Unutulmaz Bir Açılış Gecesi



13 Kasım 2025'te gerçekleştirilen açılış etkinliği, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.



ABDPost'un haberine göre Merve Uludoğan'ın profesyonel organizasyonuyla gerçekleşen gecede, lüks catering hizmetleri, havyar çeşitleri ve özel içecek sunumları dikkat çekti.



DJ performansının eşlik ettiği eğlenceli ve keyifli gece, showroom'u hınca hınç dolduran kalabalıkla büyük rağbet gördü. Açılışın coşkusu, etkinliğin bitimine yakın saatlerde bile akın akın gelen misafirlerle devam etti.



Ömer Güler, açılışta misafirlere hitap ederken, Cuzine'ın sadece tasarım yapmadığını aynı zamanda yaşam alanlarını sanatsal bir şiire dönüştürdüğünü vurguladı.



Cuzine Design, bu görkemli açılışla, New York'un tasarım haritasında kalıcı bir iz bırakma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kanıtladı.