Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan Büyük ve Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin Hava sıcaklıklarından dolayı hayvanlarınızı iç ve dış parazitlere karşı koruyun.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Hava Sıcaklığının yüksek derecedelerde seyrettiği bugünlerde haşare yoğunluğunun artığını kaydeden Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan haşarelerin yaygınlaşmasının büyük baş hayvan yetiştirciliğinde ciddi sorunlara neden olduğunu belirtti.

Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Özellikle büyükbaş hayvanlara nüfuz eden dış parazitlerin hakkında bilgi verirken bu parazitlere karşı büyükbaş hayvanların korunması için ahır ve çiftliklerin mutlaka ilaçlanması gerektiğini ifade etti.

Dış Parazitlere bağlı olarak bulaşıcı hastalıkların yayılabildiğine işaret eden Veteriner Hekim Alkan dış parazitlerin insanlarla temas etmesinden ötürü insanlar içinde ciddi bir tehdit oluşturduğuna yönelik görüşlerini ifade etti.

Veteriner Hekim Alkan, Karasinek, Sivrisinek, kene, pire ve bit benzeri dış parazitlerin hareketli parazit grubunda olduklarını ve temas ettikleri hayvandan başka bir hayvana kısa bir süre içerisinde geçebildiklerini söyledi. Bu parazitlerin potansiyel hastalık taşıyıcı olduklarını vurguladı.

Ahır ve çiftlik alanlarının ilaçlanmasının yanında hayvanlara zarar vermeyen parazit ilaçlarının üretildiğini de söyleyen Alkan, Bu ilaçlarında hayvanların derisine uygulanması gerektiğini bu sayede dış parazitlerden korunma oranını yüksek seviyeler çıkartılabildiğini dile getirdi.