TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. Yıllık en yüksek artış yüzde 39,77 ile konut grubunda gerçekleşirken, ulaştırma fiyatları aylık yüzde 4,82 yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı.

Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. TÜFE, yılın başından bu yana yüzde 22,07 artarken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,79 oldu.

KONUTTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 39,77

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık fiyat artışları dikkat çekti. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda fiyatlar yıllık bazda yüzde 39,77 arttı. Bu grubu yüzde 35,08 ile ulaştırma ve yüzde 33,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Yıllık enflasyona en büyük katkı ise 8,12 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Ulaştırmanın katkısı 5,94 puan, konut grubunun katkısı ise 5,01 puan oldu.

ULAŞTIRMADA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 4,82

Ağustosta aylık bazda en dikkat çekici artış ulaştırma grubunda yaşandı. Ulaştırma fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4,82 yükseldi. Konut grubunda aylık artış yüzde 2,26 olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış yüzde 0,22 ile sınırlı kaldı. Aylık enflasyona ulaştırma 0,82 puan, konut 0,27 puan, gıda ve alkolsüz içecekler ise 0,06 puan katkı yaptı.

174 ALT SINIFTAN 134'ÜNDE FİYATLAR ARTTI

TÜFE kapsamında yer alan 174 alt sınıfın 134'ünde fiyat artışı gerçekleşti. 35 alt sınıfın endeksinde düşüş görülürken, 5 alt sınıfta ise fiyat değişimi olmadı. İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) de ağustosta aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 30,68 arttı. B göstergesinde yılbaşından bu yana artış yüzde 20,97, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,12 olarak kaydedildi.