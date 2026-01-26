Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda düzenlenen '5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası', Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcuları Mersin'de buluşturdu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

2 gün süren turnuvada, 30 yaş üzeri sporcular kıyasıya mücadele ederken, Mersin'in spor turizmi potansiyeli de bir kez daha gözler önüne serildi.

Turnuvada KKTC, Ukrayna, Türkmenistan, Gürcistan ve Irak olmak üzere 5 ülkeden sporcuların yanı sıra, Türkiye'nin 31 ilinden toplam 180 sporcu şampiyonluk mücadelesinde kıyasıya yarıştı. Turnuvanın en kıdemli yarışmacısı ise 88 yaşındaki Ahmet Özer oldu.

'5. Ulusal Masa Tenisi Veteran Turnuvası'nda şampiyonlar; 30 Yaş Tek Erkek kategorisinde Mustafa Demir, 40 Yaş Tek Erkek kategorisinde Ukrayna'dan Sergii Koval, 50 Yaş Tek Erkek kategorisinde Fatih Üstünçelik, 60 Yaş Tek Erkek kategorisinde Ahmet Şahan, 65 Yaş Tek Erkek kategorisinde Bilal San, 70 Yaş Tek Erkek kategorisinde Süleyman Şimşek ve 75 Yaş Tek Erkek kategorisinde ise Mustafa Asparuk olarak belirlendi. Turnuva'nın kadın şampiyonları ise 30 Yaş Tek Kadın kategorisinde Seda Altuntaş, 40 Yaş Tek Kadın kategorisinde Dilek Özay, 50 Yaş Tek Kadın kategorisinde Fulya Diker ve 60 Yaş Tek Kadın kategorisinde de Yeşim Dönmez Akdeniz oldu.

Turnuvada, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.