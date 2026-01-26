Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Malatya ekibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü, Ampute Süper Ligi'nin 11. haftasında zorlu Malatya deplasmanında Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Zor hava ve yol koşullarına rağmen sahaya çıkan Trabzon temsilcisi, mücadeleyi 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı. Maçın tek golü, büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Trabzon ekibine galibiyeti getirirken, bu sonuç zirve yarışında da kritik bir öneme sahip oldu.

LİDERLİK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM OLDU

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü Antrenörü Faruk Kuduban, elde edilen galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: 'Zor yolculuk ve olumsuz hava şartlarına rağmen oyuncularım sahada çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Deplasmandan galibiyetle ayrılarak haftayı üç puanla kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sonuç, liderlik yolunda bizim için çok önemli bir adım oldu.'