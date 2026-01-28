Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında liderliğini sürdürüyor. Deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenen takım, İlhan Depe'nin 30. dakikada attığı golle galibiyeti elde etti. Mustafa Er, ilk maçında takımı zirvede tutmaya devam etti.
BURSA (İGFA) - Bursaspor, Arkent Arnavutköy Belediyespor deplasmanından 3 puanla döndü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdüren Bursaspor, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arkent Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Bolluca Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gol 30. dakikada İlhan Depe'den geldi.
Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Bursaspor, zorlu deplasmanda aldığı galibiyetle zirvedeki yerini korudu.