TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdüren Bursaspor, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arkent Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında liderliğini sürdürüyor. Deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenen takım, İlhan Depe'nin 30. dakikada attığı golle galibiyeti elde etti. Mustafa Er, ilk maçında takımı zirvede tutmaya devam etti.

