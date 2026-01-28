Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında liderliğini sürdürüyor. Deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenen takım, İlhan Depe'nin 30. dakikada attığı golle galibiyeti elde etti. Mustafa Er, ilk maçında takımı zirvede tutmaya devam etti.

BURSA (İGFA) - Bursaspor, Arkent Arnavutköy Belediyespor deplasmanından 3 puanla döndü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdüren Bursaspor, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arkent Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bolluca Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gol 30. dakikada İlhan Depe'den geldi.

Konya'da 'pist bisikleti' heyecanı için geri sayım başladı
Konya'da 'pist bisikleti' heyecanı için geri sayım başladı
İçeriği Görüntüle

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Bursaspor, zorlu deplasmanda aldığı galibiyetle zirvedeki yerini korudu.

Kaynak: RSS