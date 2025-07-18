Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Sümer Mahallesi'nde bulunan Velespit Parkı’nda motorlu araçlar ve çevre temizliği konusunda denetim gerçekleştirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - “Tertemiz Eskişehir” kampanyası kapsamında yürütülen denetimlerde, park alanına motorlu araçla giriş yapan sürücüler uyarıldı, çevre kirliliğine neden olanlara ise idari para cezaları uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, parkların halkın huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmesi için ayrılmış alanlar olduğunu vurgulayarak, motorlu araçların parka girişinin hem çevreye zarar verdiğini hem de park kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Ekipler, bu tür ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerini artırarak sürdüreceklerini açıkladı.

Ayrıca yere çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu gibi atıklar atan vatandaşlara 2 bin 953 TL idari para cezası kesildi. “Tertemiz Eskişehir” kampanyası kapsamında yapılan uygulamalarda, halkın ortak kullanım alanlarının korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları da yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin zabıta kameralarıyla kayıt altına alındığını ve vatandaşların itirazları durumunda bu görüntülerin delil olarak kullanılabileceğini belirtti. Velespit Parkı’nda başlatılan bu uygulamanın, kent genelindeki diğer park ve yeşil alanlarda da sürdürüleceği açıklandı.

Şubat ayında başlayan “Tertemiz Eskişehir” kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri 918 kişiye idari işlem uyguladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Eskişehirlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de temiz, huzurlu, güvenli ve herkesin yaşamaktan gurur duyduğu bir Eskişehir için bu konuda hassasiyet beklediklerini ifade etti.