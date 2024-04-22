CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AKP iktidarının Aydın'ın doğal güzelliklerini yok ederek ranta yol açıldığını söyledi. Jeotermal enerji santrali kurulumu için yüzlerce incir ağacının katledildiğini ve bölge halkının da tehlikeye düşürüldüğünü belirten Vekil Bülbül yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dağlarından yağ, ovalarından bal akan, doğal çeşitliliği ve verimli topraklarıyla ünlü memleketim Aydın, her gün yeni bir doğa kıyımına konu ediliyor. AKP hükümetinin rant sevdası uğruna Aydın’ın doğal güzellikleri bir bir harcanıyor ve halk sağlığı tehlikeye atılıyor. Halkın tepkisi yok sayılarak Kuyucak’ta Jeotermal Enerji Santrali (JES) kurulumu için zeytin ve incir ağaçları katlediliyor. JES’lerin salgıladığı gazlar ve yeraltı sularını kirletmesi sebebiyle il genelinde hastalıklar ve kanser vakalarında büyük artış meydana geliyor. AKP hükümeti, doğayı talan edip ranta açmakla kalmıyor insanların sağlıklı yaşama hakkını da elinden alıyor. Doğayı, patronların ve sermayenin yağmasına teslim eden, ülkenin eşsiz güzelliklerini yok eden, vatandaşların sağlığını hiçe sayan AKP’nin hesap vereceği günler yakındır" dedi.