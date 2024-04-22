İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bilge Yılmaz, bir yılı aşkın süredir partide yapılan yanlış tercihlerin kendisini istifa kararı vermeye ittiğini ifade ederek, iyi partide kimin başkan olacağı değil, partinin nasıl yeniden toplumun tamamına hitap edebilecek bir duruma geleceğin edikkat çekti.

Yılmaz, istifa ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti'nin meselesi kimin genel başkan olacağı değil partinin nasıl yeniden toplumun tamamına konuşabilecek ve umut veren bir yapıya dönüşeceğidir. Görüyorum ki, bu noktanın çok uzağındayız. Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor. Ancak seçim sürecinde partiye zarar vermemek ve delegenin bana verdiği GİK üyeliği yetkisine ihanet etmemek için bekledim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti’den ayrılıyorum. Ne var ki, zaman içinde partinin zafiyetlerini hep birlikte gördük. Partimizin kurumsal yapısı kişilerin çıkar, eğilim ve beklentileri karşısında çöktü. Parti lideri Sayın Meral Akşener ise Altılı Masa sürecinin her aşamasında kötü bir müzakere süreci yürüttü ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını önleyemedi” dedi.