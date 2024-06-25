Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, kamuoyunda yurt dışına çıkış harçlarına yüksk oranda zam yapılacağı yönündeki iddialar üzerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Erdoğan DEMİR -EDİRNE (İGFA) - Gündoğdu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verdği öneregede şu ifadeler yer aldı: “Bakanlığınız tarafından hazırlanan ve kamuoyu gündemine gelen VERGİ PAKETİ ciddi kaygılara neden olmaktadır.

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle artık tasarruf imkânı hiç kalmayan ve aldıkları maaşın tümünü temel ihtiyaçlara harcamak zorunda kalan ücretliler, sabit gelirliler, dar gelirliler dolaylı vergiler nedeniyle varlıklı kesimlere göre oransal olarak çok daha yüksek vergiyi zaten ödemeye devam etmektedirler. Bu gerçekler ortadayken, hazırlanan Vergi Paketi’nde dar gelirliyi olumsuz etkileyecek hiçbir düzenleme kabul edilmez, teklif dahi edilemez. Bu düzenlemeler de halkımıza reform diye sunulamaz.

Bu doğrultuda;

1-Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen, Bakanlığınız tarafından hazırlanan Vergi Paketi’nde Yurtdışı Çıkış Harç Pulunun fiyatının 150 TL’den, 10 kat, 20 kat artırılarak 1.500 TL-3.000 TL ye yükseltme çalışmanız var mıdır?

2-Yurt dışı etkinliklerinde ülkemizi temsil eden, ülkeler arası karşılıklı dostluk ve dayanışmayı güçlendiren, kültürel etkinlikler düzenleyen öğrencilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, folklor grupları, yerel sanatçılarımız özellikle Balkan ülkelerine sık sık karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmektedirler. Yurt Dışı Çıkış Harcının 10 kat -20 kat artırılması özellikle düşük bütçeli kültürel faaliyetleri ve karşılıklı dostluk ziyaretlerini yapan öğrencilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetlerini, uluslararası ilişkilerini durdurabileceğini düşünmüyor musunuz?

3-Bakanlığınız tarafından hazırlanan, kamuoyunda tartışılan “Vergi Paketi’nde Trakya’da, Kırklareli’nde önemli uluslararası ilişkileri, kültürel etkinlikleri yıllardır düzenleyen sivil toplum kuruluşlarımıza, öğrencilerimize, bölgesel sanatçılarımıza hangi destekleri vermeyi düşünüyorsunuz?

4-Bakanlığınızın hazırladığı “Vergi Paketi’nde dar açlık sınırı altında yaşamaya çalışan asgari ücretlinin, dar gelirlilerin, çalışanların, emeklilerin, çiftçinin, üreticinin, esnafın refahının daha da artmasını sağlayacak hangi düzenlemeleri yapacaksınız?”