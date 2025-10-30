Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Buray'ı Denizlililerle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünü görkemli etkinliklerle kutladı. Kentin dört bir yanında düzenlenen programların en coşkulusu ise Delikliçınar Meydanı'nda gerçekleşti.

Ünlü sanatçı Buray'ın konseri, meydanı hınca hınç dolduran Denizlililere unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı akşamı yaşattı. Kutlamalar, Atatürk Stadı'ndan Delikliçınar Meydanı'na uzanan 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü (Fener Alayı)' ile başladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen binlerce Denizlili, Cumhuriyet Şehri Denizli'yi kırmızı beyaza bürüdü.





'İLELEBET CUMHURİYET'



Programa eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meydanı dolduran vatandaşlara hitap etti.

Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir özgürlük hikayesi olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'Biz onların kurduğu Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağımızdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir tek şiarı taşıyoruz; İlelebet Cumhuriyet. Cumhuriyet nedir diye sorarlarsa, alandakilerin birlikteliğidir, kadınıyla erkeğinin yan yana olabilmesidir, kadının sesinin olmasıdır, çocuklarımızın kardeşçe bir arada yaşamasıdır. Kulla kulluğun sona erdiği, birilerinin birilerine hükmettiği hayatın reddedildiği bir hikayedir. Cumhuriyet; benim gibi Serinhisar'dan çıkıp gelip Denizli gibi bir şehre belediye başkanı olmaktır. Bilimin, sanatın, tarımın ışığında elbirliğiyle bu Cumhuriyet'i büyüteceğimize inancımız tam. O güzel Cumhuriyeti bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e söz veriyoruz, O'nun ışığının hiç sönmediği bu Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız' diye konuştu.





BURAY KONSERİYLE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU ZİRVEYE ÇIKTI



Konuşmasının sonunda sanatçı Buray'a da teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, 'Bu güzel gecede bizlerle olduğu için Buray kardeşime teşekkür ediyorum. Kadınıyla, çocuğuyla, herkesin yüzünün güldüğü bu şehri birlikte yaşamak dileğiyle: Hepinizi çok seviyorum' dedi. Buray'ın sahne aldığı konser, meydanı dolduran on binlerce vatandaşın hep bir ağızdan söylediği şarkılarla gece boyunca sürdü.