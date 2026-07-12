Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Van ayağı, kentin tarihini, el sanatlarını, doğasını ve kültürel birikimini odağına alan etkinliklerle başladı. 9 gün boyunca sürecek festivalin ilk gününde düzenlenen atölyeler, söyleşiler, fotoğraf etkinlikleri ve çocuk programları, Van'ın zengin kültürel dokusunu farklı kuşaklarla buluşturdu.

VAN (İGFA) - Van Müzesi'nde düzenlenen Çorap Örme Atölyesi, Anadolu'nun köklü örücülük geleneğini uygulamalı olarak katılımcılarla buluşturdu. Doğal liflerle yürütülen üretim süreci aktarılırken, beş şiş tekniğiyle örülen çorap ve patiklerde kullanılan motiflerin kültürel anlamları da paylaşıldı. Atölye, geleneksel el sanatlarının yaşayan bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sundu.

Van İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Seramik' programında ise Van'ın somut olmayan kültürel miras unsurlarından seramik sanatı ele alındı. Geleneksel üretim tekniklerinden ustalık geleneğine uzanan söyleşide, zanaat kültürünün toplumsal hafızadaki yeri değerlendirildi.

VAN, FOTOĞRAF TUTKUNLARININ KADRAJINDAN YENİDEN KEŞFEDİLDİ

Van Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen FotoMaraton Van, amatör ve profesyonel fotoğrafçıları aynı heyecan etrafında buluşturdu. Festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda kentin dört bir yanını gezen katılımcılar, Van'ın tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve gündelik yaşamını objektiflerine taşıdı. Gün sonunda teslim edilen kareler, festivalin görsel arşivine yeni bir hafıza kazandırdı.

FotoMaraton Çocuk etkinliğinde ise 8-13 yaş arasındaki çocuklar, aileleri ve deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde Van sokaklarını keşfe çıktı. Minik fotoğrafçılar, kendi bakış açılarıyla kenti görüntülerken hem fotoğrafın anlatım gücüyle tanıştı hem de yaşadıkları şehre farklı bir gözle bakma fırsatı yakaladı.

ÇOCUKLAR KİTAPLAR EŞLİĞİNDE VAN'I TANIDI

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Van İncisi: Sayfalar Arasındaki Van Macerası' etkinliğinde yazar Zeynep Uzun, çocuklarla buluştu. Van kedisi, inci kefali ve Akdamar Adası üzerinden kentin doğal ve kültürel değerlerinin anlatıldığı etkinlikte çocuklar, kitapların rehberliğinde Van'ın hikayesini keşfetti. Söyleşi ve imza buluşması, çocukları hem okuma kültürüyle hem de yaşadıkları kentin değerleriyle buluşturan keyifli bir programa dönüştü.

Van Kültür Yolu Festivali, kentin kültürel mirasını görünür kılan etkinlikleriyle 19 Temmuz'a kadar konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere uzanan yüzlerce etkinlikle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.