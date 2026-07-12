Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında düzenlenen 'Bornova Hayal Atlası Fotoğraf ve İllüstrasyon Sergisi', Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun ilgi gördü. Bornova'da yaşayan 9-15 yaş arası çocukların eserlerinden oluşan sergi, kent yaşamını çocukların gözünden ve hayal dünyasından yansıtan özgün çalışmalarıyla ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde fotoğrafçılık eğitimi ve illüstrasyon atölyesi sürecinde çocuklar önce yaşadıkları kenti kendi bakış açılarıyla fotoğrafladı. Şehrin sokaklarını, mimarisini, doğasını ve günlük yaşamın ayrıntılarını kadrajlarına taşıyan genç katılımcılar, daha sonra bu kareleri illüstrasyon teknikleriyle yeniden yorumladı.

Fotoğrafların üzerine eklenen çizgiler, renkler ve özgün tasarımlar sayesinde sıradan görünen mekânlar bambaşka hikâyelere dönüştü. Her eser, çocukların duygu dünyasını, gözlemlerini ve yaşadıkları kente dair hayallerini sanat diliyle ifade ettiği özgün bir çalışma olarak sergide yer aldı.

GERÇEK İLE HAYAL ARASINDAKİ YARATICI YOLCULUK

Sergi, ziyaretçileri yalnızca bir fotoğraf sergisini gezmeye değil, çocukların düş gücüyle yeniden şekillenen bir Bornova'yı keşfetmeye davet etti. Gerçeklik ile hayal dünyasının iç içe geçtiği eserlerde; binalar, sokaklar, ağaçlar ve kent yaşamının unsurları yeni anlamlar kazanırken, genç sanatçıların umut dolu bakış açıları da görünür hale geldi.

Sanatseverler tarafından büyük ilgi gören sergi, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak tanırken, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren örnek bir çalışma olarak dikkat çekti.

Sergide yer alan eserler, fotoğrafçılık eğitmeni Mert Çalır ile illüstratör Gülsüm Katmer rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarının ürünü olarak ortaya çıktı. Çocuklar, eğitim süreci boyunca hem fotoğrafçılığın temel tekniklerini öğrendi hem de hayal güçlerini illüstrasyonla birleştirerek özgün sanat eserleri üretti.

Bornova Hayal Atlası Sergisi, bir kentin yalnızca sokakları ve yapılarıyla değil, o kentte yaşayan çocukların hayalleriyle de var olduğunu gösterdi. Genç sanatçıların eserleri, ziyaretçilere hem Bornova'ya farklı bir gözle bakma fırsatı sundu hem de çocukların yaratıcı potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.