Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yaz da kültür ve sanat etkinlikleriyle kente renk katıyor. 'Yaz Neşesi' etkinlikleri kapsamında İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen yerel sanatçı konserleri ve açık hava sinema gösterimleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Neşesi' etkinlikleri kapsamında düzenlenen yerel sanatçı konserlerinin ilki İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği, samimi bir atmosferde sahne alan Grup Yayla, Solist Murat Yıldız eşliğinde Anadolu'nun farklı yörelerinden seslendirdiği türkülerle dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Vatandaşlar konser boyunca türkülere hep bir ağızdan eşlik ederken, halaylar çekildi ve meydanda samimi, sıcak ve aile sıcaklığını aratmayan bir ortam oluştu. Yaz boyunca her cuma akşamı farklı yerel sanatçılar Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.

AÇIK HAVA SİNEMASI NOSTALJİK ANLARA SAHNE OLDU

Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Açık Hava Sineması gösterimleri de vatandaşların büyük beğenisini topladı. İlk gösterimde Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden 'Neşeli Günler' izleyiciyle buluştu. Filmin hafızalara kazınan 'Sirkeli mi, limonlu mu?' sahnesine gönderme yapılarak vatandaşlara turşu suyu ikram edilirken, sinema keyfi patlamış mısır ikramıyla tamamlandı.

Nostaljik aydınlatmalarla süslenen Milli İrade Meydanı, yaz akşamlarının en keyifli buluşma noktalarından biri haline geldi. Aileler, çocuklar ve gençler açık havada birlikte film izlemenin ve konserlerin tadını çıkarırken, etkinlik alanında renkli ve samimi görüntüler oluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlar, yaz akşamlarına sosyal ve kültürel bir hareketlilik kazandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal yaşamını zenginleştiren kültür ve sanat etkinliklerini yıl boyunca olduğu gibi yaz aylarında da sürdürüyor. Yaz Neşesi etkinlikleri kapsamında her cuma akşamı yerel sanatçılar konserleri, her cumartesi akşamı ise açık hava sineması gösterimleri Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.