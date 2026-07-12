İstanbul Beylikdüzü'nde yoğun yağışlar sonrası yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Gürpınar Yağmur suyu Tüneli Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gürpınar Mahallesi'nde bölgenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarından biri olan 'Beylikdüzü Gürpınar Yağmur suyu Tüneli Projesi' nin temeli atıldı.

Özellikle yoğun yağışlar sonrasında yaşanan su baskınlarını önlemek, bölge halkının can ve mal güvenliğini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirilecek projenin temel atma törenine; TBMM CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, il ve ilçe protokolü katılım sağladı.

'GÜLÜMSEYEREK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Temel atma töreninde yaptığı konuşmasında Gürpınar Mahallesi'nde hayata geçirilen yağmur suyu tüneli projesinin önemine değinen TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 'Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon nüfusuyla daha iyi yönetilmeyi hak ediyor. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan, rıza kazanarak, zoru asla aklımıza getirmeden ve yalnızca gülümseyerek çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel temel atma törenini planlayan; tasarımından, düşüncesinden en son cıvatasını çakan emekçisine kadar bütün çalışanlara ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Son sözüm şudur; şairin de dediği gibi: 'Umuduna bin kurşun sıkılsa da bugün, unutma; umutlara kurşun işlemez gülüm' Bizim umudumuza kurşun işlemez. Biz öfkemizi umuda çeviriyoruz ve o umut Türkiye'yi aydınlatacak' dedi.

Törende İSKİ'nin Beylikdüzü'ndeki yatırım ve çalışmalarından bahseden İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 'Bazen bir yerde bir ışık doğar ve hayat değişir, aydınlanır. İşte Beylikdüzü de İstanbul'da yaşanan birçok değişimin çıkış noktasıdır. Bu nedenle burada gerçekleştirilen her tören, aslında Beylikdüzü'nün törenidir. Elbette üzüntülerimiz de var, sevinçlerimiz de. İstanbul'u baştan aşağı değiştirmek; Beylikdüzü'nden yetişen bir siyasetçiye, bir vatansevere ve bir yol arkadaşımıza, Sayın Ekrem İmamoğlu'na nasip oldu. Bugün sizlere, bir yılı aşkın süredir hukuksuz bir şekilde Silivri'de tutulan, savunma hakkı dahi elinden alınmaya çalışılan İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdim. Engeller, haksızlıklar, zulümler gelip geçicidir. Milletimiz ve milletimizin hakkı için çalışanlar kalıcıdır. Umut tam da Beylikdüzü'nde, umut tam da buradadır. Umut bizlerde, umut dimdik duran sizlerdedir. Bu büyük yatırımımızın Beylikdüzü'ne, Gürpınar'ımıza, tüm İstanbul'umuza şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ KENTLER; GÜNÜ KURTARAN DEĞİL, GELECEĞİ PLANLAYAN YATIRIMLARLA İNŞA EDİLİR'

Beylikdüzü'nün planlı kentleşme ve çağdaş belediyeciliğin en önemli örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, 'Bu vizyonun mimarları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'tır. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde göreve başladığı günden itibaren altyapıyı, çevreyi ve yaşam kalitesini önceleyen şehircilik anlayışını ortaya koymuş; bugün İstanbul'un dört bir yanında hayata geçirilen birçok yatırımın temelini oluşturan vizyonu geliştirmiştir. Aynı şekilde, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık da bu vizyonu kararlılıkla sürdürmüş; ilçemizin daha dirençli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent olması için büyük emek vermiştir. Hukukun evrensel ilkelerinin en kısa sürede eksiksiz şekilde işleyeceğine, adaletin tecelli edeceğine ve kendilerinin yeniden görevlerinin başına döneceklerine olan inancımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizler ise onların ortaya koyduğu hizmet anlayışını aynı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Başkanımızın emanetini koruyarak, göreve geldiğimiz günden bu yana Beylikdüzü'nün her mahallesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü kentler; günü kurtaran değil, geleceği planlayan yatırımlarla inşa edilir. Bugün temelini attığımız Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli de yalnızca bugünün değil, çocuklarımızın ve gelecek nesillerin güvenliği için atılmış önemli bir adımdır' şeklinde konuştu.

Törende yaptığı konuşmasında projenin teknik özelliklerine değinen İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ise 'Proje kapsamında, 879 metre uzunluğunda ve Ø3600 mm iç çapında Gürpınar Yağmursuyu Tüneli, 3 adet tünel şaftı ile birlikte farklı kesitlerde toplam 355 metre uzunluğunda kapalı kutu kesit dere bağlantı yapıları inşa edilecektir. Bu altyapı sistemi sayesinde yağmur suları kontrollü bir şekilde toplanarak güvenli biçimde uzaklaştırılacak, ani ve yoğun yağışlarda oluşabilecek taşkınların önüne geçilecek. Projenin planlama sürecinde çevresel hassasiyetler öncelikli olarak değerlendirilmiş; Gürpınar Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet ve 80. Yıl Parklarındaki mevcut ağaç dokusunun korunması ve vatandaşlarımızın aktif olarak kullandığı rekreasyon alanlarının zarar görmemesi amacıyla, açık kazı yerine yer altından ilerleyen tünel imalatı tercih edilmiştir. Bu sayede hem doğal çevre korunacak hem de inşaat sürecinin günlük yaşama olan etkisi en aza indirilecektir. Hayata geçirilecek bu yatırım ile birlikte, bölgede yağışlı havalarda yaşanan taşkın riskinin önlenmesi, ulaşımın aksamadan sürdürülebilmesi ve vatandaşlarımızın daha güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürmesini hedefliyoruz' dedi.

Protokol konuşmalarının ardından, projenin temeli atıldı. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.