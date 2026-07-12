Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye Finali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Yeşilay'ın 1952 yılından bu yana süren münazara turnuvası geleneği, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri aynı çatı altında buluşturdu.

Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen final programına İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, eğitimciler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Turnuvaya bu yıl Türkiye genelinden 3 bin 930 takım ve 7 bin 860 öğrenci başvurdu. Çevrim içi başvurularla başlayan turnuva sürecinde takımlar ilk olarak kendi bölgelerinde yarıştı. Bölge finallerinde başarılı olan ekipler ise İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Finali'nde şampiyonluk mücadelesi verdi.

Turnuva boyunca öğrenciler, farklı toplumsal konular üzerine araştırma yaparak fikirlerini güçlü argümanlarla savundu. Münazaralar sayesinde katılımcılar, eleştirel düşünme, araştırma, hitabet, ekip çalışması, etkili iletişim ve sağlıklı karar verme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

'GENÇLERİMİZ İÇİN BAĞIMSIZ BİR GENÇLİK KÜLTÜRÜ İNŞA EDİYORUZ'

Programda konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay'ın 106 yıldır çocukları ve gençleri bağımlılıklardan korumak amacıyla kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bağımlılık endüstrisinin farklı yöntemlerle gençlerin hayatını kuşatmaya çalıştığını ifade etti. Dinç, 'Artık yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni dönemde toprak işgali yok; zihin işgali, beden işgali, duygu işgali ve ruh işgali var. Bağımlılık endüstrisi, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini, umutlarını ve geleceklerini hedef alıyor. Onlar ne kadar cesursa biz daha cesur, ne kadar azimliyse biz daha azimli olacağız.' dedi.

Gençlere duyduğu güveni de dile getiren Dinç, 'Bağımlılık endüstrisi bağımlı bir gençlik kültürü oluşturmaya çalışıyor. Biz ise buna karşı bağımsız gençlik kültürü inşa ediyoruz. Bu kültür yalnızca bir yaşam tarzı değil; fikir, duruş, irade ve harekete geçme bilincidir. Gençlerimizin enerjisiyle bağımlılıkla mücadelede çok daha güçlü adımlar atacağımıza inanıyoruz.' ifadelerini kullandı. Dinç, gençlerin bakış açılarını ve düşüncelerini ifade etmeleri açısından Münazara Turnuvalarını özellikle önemsediklerini belirtti.