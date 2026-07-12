Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyet gösteren 'Merkez Fidanlığı' ile 'Üretim Fidanlığı'nda yetiştirilen binlerce bitki ve çiçek, şehrin dört bir yanını rengarenk süslüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kullar'da bulunan 'Merkez Fidanlığı' ile 'Üretim Fidanlığı' alanlarında yetiştirdiği birbirinden renkli, çeşit çeşit fidan ve bitkilerle Kocaeli'yi renklendiriyor. Büyük emek ve özenli bakımla yetiştirilen çiçekler, bitki ve fidanlar Kocaeli'yi yılın her günü yeşile bürüyor. Fidanlıkta yetiştirilen bitkiler sosyal alanlarda vatandaşlara huzur veriyor. Büyükşehir'in yetiştirdiği fidan ve bitkiler, ekonomik olarak da önemli ölçüde tasarrufa katkı sağlıyor.

Geniş bir alanda, alanında deneyimli personel tarafından işletilen Merkez Fidanlık alanı 50 bin metrekare alan üzerinde hizmet veriyor. Fidanlık içerisinde iki adet sera alanı (2 bin 500 metrekare) ve bir adet kapalı hangar (bin metrekare) yer alıyor. Bu alan içerisinde fidan çeşitleri olarak; ıhlamur, dişbudak, çınar, süs elması, kiraz, vişne, erik, incir, muşmula, süs kirazı, gürgen, erguvan, oya, sığla, akçaağa bulunuyor.

BİRÇOK FARKLI TÜR VAR

Merkez Fidanlık'ta çalı türü olarak; taflan, cennet bambusu, ateş dikeni, gül yetiştiriliyor. İbreli olarak; leylandi, goldrider, himalaya sediri, batı ladin gibi bitkiler bulunuyor. Bu kapsamda yer alan 450 tür ve çeşit bitki merkezde özenle yetiştiriliyor. Saksılı bitkilerin yanı sıra toprağa dikilerek yetiştirilen ve büyümesi sağlanan 25 bin bitki yer alıyor. Toplamda 130 bin metrekare alana sahip Üretim Fidanlığı repikaj alanında da fidanlar büyük bir dikkatle yetiştiriliyor.

Merkez Fidanlık ile Üretim Fidanlığı alanlarında Kocaeli'ye uyum sağlayan binlerce bitki yer alıyor. Her iki alanda farklı bitki türü ve çeşidi için bakım, yetiştirme ve depolama çalışması yapılıyor. Bu çeşitlilik sayesinde, il genelindeki park, bahçe, refüj, yol kenarı, millet bahçeleri, sahil kenarları, kent meydanları süsleniyor. Dilekçe ile talep eden kamu kurum ve kuruluşu, okul ve muhtarlıkların da ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca bitki sağlığı, tür adaptasyonu, iklim ve toprak uyumu konularında düzenli gözlem, kayıt çalışmaları yürütülerek sürdürülebilir üretim ve tedarik anlayışı benimseniyor.