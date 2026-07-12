İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın en önemli ulaşım güzergahlarından Cemil Şeboy Caddesi'ni baştan sona yeniledi. Yol ve yaya geçitlerinde yapılan düzenlemelerle hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en kalabalık ilçesi Buca'daki yol yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek ilçenin ana arterlerinden Cemil Şeboy Caddesi'ni baştan sona yeniledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından kent genelinde başlatılan ulaşım yatırımları kapsamında, Bucalıların uzun süredir yenilenmesini talep ettiği caddede çalışmalar tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çalışan İZBETON ekipleri, deforme olan asfaltı sökerek güzergahı sıcak asfaltla kapladı.

Çalışmalar kapsamında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı da araç ve yaya trafiğinin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amacıyla yaya geçitlerini yeniledi. Koşu Yolu Kavşağı, Fil Heykeli Kavşağı ve cadde üzerindeki tüm yaya geçitleri modernize edilerek güvenli ulaşıma uygun hale getirildi. Şirinyer Aktarma İstasyonu ile Fil Heykeli arasında uzanan yaklaşık 1,5 kilometrelik cadde, daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuştu. Buca'nın en önemli ulaşım akslarından biri olan ve Menderes Caddesi'ne alternatif olarak yoğun şekilde kullanılan Cemil Şeboy Caddesi, özellikle hastanelere ve Şirinyer bölgesine ulaşımda vatandaşların en çok tercih ettiği güzergahlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Yıllardır caddede yaşanan sorunlara dikkat çeken Efeler Mahalle Muhtarı Metin Aktaş, 'Cemil Şeboy Caddesi, uzun yıllardır yenilenmeyen ana arterlerimizden biriydi. Toplu taşıma ve ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı caddede, yağmur suyu ızgaralarının çevresindeki asfalt aşındığı için araçlar geçerken çevredeki binalarda adeta deprem etkisi hissediliyor, büyük gürültü oluşuyordu. Yolun bozuk olması da ulaşımı olumsuz etkiliyordu. Uzun süredir talep ettiğimiz asfalt yenileme çalışması tamamlandı. Ayrıca yaya geçitleri de düzenlendi. Mahallemiz adına Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum' dedi.

30 yıldır mahallede yaşayan Ergun Boduroğlu, 'Asfaltın bozuk olması nedeniyle ağır tonajlı araçlar geçtiğinde evlerimiz sarsılıyor, özellikle geceleri büyük rahatsızlık yaşıyorduk. Başkanımızın katkılarıyla bu sıkıntılar giderildi. Yapılan asfalt çalışmasıyla bu sorun ortadan kalktı. Mahallemiz çok daha güzel ve konforlu hale geldi. Karşılaştığımız sorunları ilettiğimizde kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başkanımızın kentimizdeki çalışmaları çok güzel' dedi.

BUCA'NIN ANA ARTERLERİ YENİLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın ana arterleri ile cadde ve sokaklarında kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından Cemil Şeboy Caddesi, Şirinyer, Uğur Mumcu, Menderes, Yavuz Sultan Selim, Dede Korkut, Doğuş, Barbaros Hayrettin Paşa, Atatürk, İstiklal, Özmen, Karatekeli, Gazi Osmanpaşa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Şehir Er Zeki Toker caddeleri başta olmak üzere ilçedeki çok sayıda cadde ve sokak yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.