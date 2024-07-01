Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde Alişan, Vanlılar’a unutulmaz bir konser verdi. Binlerce kişi Alişan’ın söylediği türkülerle halay çekti.VAN (İGFA) - Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen konserde onbinlerce Vanlı doyasıya eğlendi.

Alişan, konserde “Hele Bi”, “İkimize Birden”, “Var Ya”, “Ah Le Yar” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türkülerle de dinleyicilerini coşturdu. Van’da en son 12 yıl önce konser verdiğini söyleyen Alişan, “Kültür ve Turizm Bakanlığımıza böylesine güzel bir festival düzenlediği için teşekkür ederim. Muhteşemsin Van” dedi.

Konser sırasında dinleyicilerinin telefonlarını alarak fotoğraflar çeken ünlü sanatçı, küs olan bir çifti de barıştırdı.

Binlerce kişinin aynı anda halay çektiği konser, Alişan’ın “Vanlıyam Şanlıyam” türküsünü söylemesiyle sona erdi.