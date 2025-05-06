Van'ın Tuşba ilçesinde Vali Adnan Darendeliler Ortaokulunda kurulan Medya Okuryazarlığı Kulübü sayesinde öğrenciler, gazeteciliğin inceliklerini öğreniyor.VAN (İGFA) - Vali Adnan Darendeliler Ortaokulunda görevli müdür ve öğretmenler, gazeteciliğe ilgi duyan öğrencilerin mesleğe yatkınlığını artırmak ve gelecekte iyi birer gazeteci olmalarını sağlamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda altı ay önce 18 öğrencinin dâhil edildiği Medya Okuryazarlığı Kulübü'nü kuran öğretmenler, öğrencilerinin gazetecilik faaliyetlerini yürütmeleri için sınıf oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, burada haber yazma teknikleri, fotoğraf çekimi ve kamera kullanma teknikleri ile görüntü montajı gibi temel gazetecilik eğitimi alan öğrenciler, belirledikleri gündemlere göre kaymakam, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle röportajlar gerçekleştiriyor. Kısıtlı imkânlarla gazetecilik faaliyeti yürüten öğrenciler, hazırladıkları haber görüntülerini okulun sosyal medya hesabı üzerinden kurdukları VADO TV'de (Vali Adnan Darendeliler Ortaokulu) yayınlıyor, okulun koridoruna asılan televizyon ekranından arkadaşlarıyla paylaştı.

Gazete, televizyon ve internet sitelerinde yayınlanan haberleri öğretmenleriyle analiz ederek mesleğin inceliklerini öğrenen, bu alanda bölümleri bulunan meslek liseleriyle irtibat kuran öğrenciler, faaliyetlerine akademisyenleri, gazetecileri de dâhil ederek kendilerini geliştirmeyi hedefledi.