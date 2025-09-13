Van Büyükşehir Belediyesi, gençlere Van Gölü’nün su altındaki eşsiz zenginliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Uzman Dalış eğitmenlerin eşliğinde Van Gölü’ne ücretsiz dalış yapan çocuklar, su altının güzelliklerini keşfediyor.VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel aktivitelerine devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yaklaşık 1 ay sürecek ücretsiz dalış eğitimleri ile 14 yaş üzeri çocuk ve gençlere Van Gölü’nün derinliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Van Diving Dalış Okulu ile ortak yürütülen projeyle sabah ve öğle olmak üzere iki grup halinde servislerle Edremit ilçesine gelen çocuk ve gençler burada ekipmanlarını giyerek uzman egitmenlerden dalış tekniklerini öğreniyor. Daha sonra yine dalış eğitmenlerinin kontrolünde göle dalan çocuklar su altındaki benzersiz bitki çeşitliliği ile gölün dip güzelliğini keşfetmenin heyecanını yaşıyor.

Çocuk ve gençlerin yeni bir dünya keşfetmelerini sağlamayı hedefleyen dalış programının ardından dalışa ilgisi ve yeteneği olan katılımcılar, uzman eğitmenler tarafından yürütülen geniş eğitim sürecinin ardından su altı dalış belgesi alma fırsatı da yakalıyor.

Öğrenciler su altının güzelliklerini tecrübe etti

Dalış etkinliğine katılan Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Ada Karakuş, hayalinin Gemi Kaptanlığı ve Dalgıçlık olduğunu belirterek, dalış esnasında Van Gölü’nde birçok güzelliğe şahit olduğunu ifade etti.

İlknur İnal isimli öğrenci ise ilk kez dalış yaptığını ve gölde balık sürüsü ile karşılaşmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Van Gölü’nün doğal zenginliğini gençlerle buluşturan etkinlikten faydalanmak isteyen 14-20 yaş arası çocuk ve gençler, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 0545 636 87 46 iletişim numarası ile irtibata geçmesi gerekiyor.