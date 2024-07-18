Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan deniz polisleri, Van Gölü'nde boğulma vakalarını önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla devriye görevine çıkıyor. Edremit ilçesinde konuşlu Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliğinde görevli 18 kişilik ekip, 2001'den bu yana Van, Ağrı, Hakkari ve Iğdır'da arama kurtarma ve boğulma vakalarının önlenmesine yönelik faaliyetler yürütüyor.VAN (İGFA) - Yöre halkı tarafından "deniz" olarak adlandırılan Van Gölü'nde deniz araçlarının denetimi, kaçakçılıkla mücadele ve inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalar yürüten ekip, yaz mevsiminde de vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendiriyor. Sıcak havaların etkisini gösterdiği aylarda göl ve akarsularda serinlerken boğulma tehlikesi geçirenlerin imdadına koşan ekipler, sonar, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) gibi teknolojilerden yararlanarak dört yılda 101 boğulma olayına müdahale etti ve 105 kişiyi kurtardı. Ayrıca, göl ve akarsularda akıntıya kapılarak kaybolan 30 kişinin cenazesine ulaşan ekipler, özellikle akıntının fazla olduğu noktalarda yüzenleri uyarıyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ MUTLU: "CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ" İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, insanların canını, malını korumak ve huzurunu sağlamak için çalıştıklarını belirterek, ekiplerin göl, akarsu ve gölet gibi bölgelerde can kurtarma, ceset çıkarma, suç aleti bulma ve çıkarma ile devlet büyüklerinin kenti ziyareti sırasında güvenliği sağlama konularında görev yaptığını ifade etti. Mutlu, "Şubemizin kurbağa adamları ve uzman personelleri, bot, teknolojik imkanlar ve su altı robotlarıyla çalışmakta. Dört yılda 101 boğulma vakasına müdahale etti ve vatandaşlarımızı canlı kurtardılar. Ayrıca boğulan 30 vatandaşımızı da sudan çıkardılar. Bunun haricinde sudan onlarca suç aletini çıkardılar." dedi.

BOĞULMA VAKALARINA ANINDA MÜDAHALE Komiser Oktay Karaoğlu, sadece Van'da değil Ağrı, Iğdır ve Hakkari'de de boğulma vakalarına müdahale ettiklerini belirtti. İhbar gelen bölgelere anında ulaştıklarını anlatan Karaoğlu, "Bütün boğulma vakalarına ve suyla alakalı her konuya müdahale ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzün 112 Acil Çağrı Merkezine bağlı ekiplerimiz var. Vatandaşlarımızdan ve görgü tanıklarından çağrı merkezine ihbar düşüyor. İhbar düşer düşmez, olaya müdahale etmek için hızlıca çıkıyoruz. Hem ekipmanlarımız hem de personel sayımız bunun için yeterli. Vatandaşların yoğun olarak suya girdiği saatlerde jet ski ve botlarla vatandaşlara uyarılarda bulunuyoruz. Bilmedikleri sulara girmemeleri, akıntılı sularda yüzmemeleri, girdikleri sularda çok fazla açılıp kendilerini riske atabilecek bütün durumlardan kaçınmaları için anonslar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Deniz polisleri, Van Gölü'nde gerçekleştirdikleri bu devriye ve bilinçlendirme faaliyetleriyle, vatandaşların güvenliğini sağlama ve boğulma vakalarını en aza indirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.