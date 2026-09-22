Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kepez'de yapımı tamamlanan modern okul binasının 28 Eylül'de eğitim öğretimin hizmetinde olacağını duyurdu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Kepez Muhtarı Ayhan Demirezen ile birlikte yapımı tamamlanan okul binasında incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Yalçın, dersliklerinden laboratuvarına, çok amaçlı salonundan çevre düzenlemesine kadar son derece modern ve kullanışlı bir eğitim yuvasının hizmete gireceğine dikkat çekerek, 'Çıkrıkçıoğlu ailesinin çok önemli katkılarıyla yapımı tamamlanan Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu ve Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu 28 Eylül'de hizmete girecek.

Allah devletimize zeval vermesin, sırasını, masasını, öğretmenini ve neye ihtiyaç varsa hepsini tamamlamış oldu. Çevre düzenlemelerini de bugün sayın kaymakamımızla birlikte yerinde gördük. İnşallah 28 Eylül'den itibaren okul binamız hem ilkokul hem de ortaokul olarak hizmet verecek. Emeği geçenlere ve hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımız ve valimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, onlara teşekkür ediyorum. Hem okulumuz hem de yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun' dedi.

MODERN BİNA, ÇOKLU İMKANLAR

Toplam 5 bin metrekare büyüklüğe sahip 5 katlı binada 24 dersliğin yanı sıra, laboratuvarlar, çok amaçlı salon ve yemekhane bulunuyor. Anlatmak gerekiyor. Bizi biz yapan, birleştiren, büyük Türkiye haline getiren değerlerden birisi.' dedi.