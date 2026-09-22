Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Salça Günleri kapsamında Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda salça kaynatan vatandaşları ziyaret ederek, bu sene etkinliğe 4.480 ailenin katılması ile rekor kırdıklarını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Eşi Emel Palancıoğlu ile birlikte salçasını kaynatan vatandaşlara kolaylıklar dileyerek büyük emek veren mesai arkadaşlarına da teşekkür eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Salça Günleri 8 yıldır yaptığımız rutin bir uygulama. Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkında yapılan Salça Günlerine katılarak, vatandaşlarımıza kolaylıklar diledik. Mimar Sinan Evliyalar Parkı, Kocatepe ve Selçuklu Mahallemiz olmak üzere 3 farklı bölgede farklı zamanlarda Salça Günleri'ni düzenledik. Burada mesai arkadaşlarımızla beraberiz 3 vardiya çalışıyoruz. 24 saat 1,5 ay boyunca yaklaşık 100 personelle müdürlerimiz ve şeflerimizle birlikte burada vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Burada hem domates hem de biber satışı da yapılıyor. Yakacağını getirmeyenler için odun da satılıyor. Bakır salça kazanını ve tuzu vatandaşlarımıza ücretsiz veriyoruz. Alanda yıkama ve çekme işlemleri de ücretsiz yapılıyor. Bu sene rekor kırdık. 4.480 aile Salça Günlerinden faydalandı. Kayserililerin birçoğu bizim Salça Günlerimize geldi, hatta Kayseri dışından da buraya misafir olarak gelenler oldu.

Ben tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok yoruldular ama çok da dua aldılar. Belediye olarak birçok hizmet yapıyoruz ama bunların içerisinde en çok memnuniyet aldığımız, vatandaşlarımızın teşekkür ettiği konulardan bir tanesi Salça Günleri. 1,5 ay boyunca 24 saat görev yapmak hakikaten zor, meşakkatli bir iş. Ama her geçen yıl üstüne koyarak devam ediyoruz. 100 kişiyle başlamıştık şimdi yaklaşık 4.500 kişiye çıktı. İnşallah gelecek sene bu rakam daha da artacak. Biz de hizmetlerimizi daha da iyileştirerek devam edeceğiz. Dolayısıyla bu çalışmada büyük bir hizmet var. Bu tür etkinliklerimizde birlik ve beraberlik daha da pekişiyor. Çok şükür bu seneyi de herhangi bir sıkıntı olmadan kapatıyoruz. Salçalarını ve çeşitli kışlık hazırlıklarını yapan vatandaşlarımıza Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin.' dedi.

Başkan Palancıoğlu, Salça Günleri'nde sadece salçaların kaynamadığını dile getirerek bu etkinlikte, sosyal ilişkilerin gelişip, pekiştiğini, birlik ve beraberliğin öneminin daha da anlaşıldığı ve güzel hikayelerin yaşandığı bir yer olduğunu da hatırlattı.