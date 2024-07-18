Bursa'da yazlık alanlarda butik ürünler tercih ediliyorBURSA (İGFA) - Bursa'nın yazlık alanlarında alışveriş alışkanlıkları değişiyor. Tatilciler, özgün tasarımları ve kişiselleştirilmiş hizmetleriyle butiklerin cazibesine kapılıyor.

Artık tatilciler, büyük alışveriş merkezlerinin yerine özel tasarımları ve kişiselleştirilmiş hizmetleriyle öne çıkan butikleri tercih ediyor.

Özellikle tekstil ürünlerinde ve hediyelik eşyalarda butiklerin sunduğu benzersiz seçenekler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bursa'daki bu yeni trend, yerel girişimciler için de yeni iş fırsatları yaratıyor.