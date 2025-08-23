Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Dikkaldırım Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Aydın, “Osmangazi’nin her mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı mahallelerini tek tek gezerek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Aydın’ın son durağı Dikkaldırım Mahallesi oldu.

Hüdavendigar Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla buluşan Başkan Aydın’a, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Dikkaldırım Mahalle Muhtarı Murat Erdoğan ile çevre mahallelerin muhtarları da eşlik etti.

Vatandaşlarla daha güçlü iletişim kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Erkan Aydın, “Mahalle kahvaltılarımızda vatandaşlarımızın problemlerini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Yüz yüze görüşerek iletişimi artırıyoruz. Geri dönüşlere çok önem veriyoruz. Muhtarlarımızla, kadınlarımızla, mahalle temsilcilerimizle çözüm odaklı yönetim anlayışını sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Aydın, “Osmangazi’nin her mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Dikkaldırım’da da mahalle sakinlerimizin taleplerini, önerilerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinledik. Ortak akılla mahallelerimize değer katacak çalışmaları birlikte şekillendirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Programda söz alan Dikkaldırım Mahalle Muhtarı Murat Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erkan Aydın’a teşekkür etti.